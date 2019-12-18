Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

В среду в конференц-зале Дома футбола состоялась церемония жеребьевки четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020. В ней приняли участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина» -2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик.
На жеребьевке присутствовал и президент УПЛ Томас Гримм.
Результаты жеребьевки 1/4 финала:
«Динамо» (Киев) - «Александрия»
«Минай» - «Ингулец» (Петрово)
«Альянс» (Липовая Долина) - «Мариуполь»
«Десна» (Чернигов) - «Ворскла» (Полтава)
Базовый день матчей - 4 марта 2020 года.
Напомним, финал турнира состоится 13 мая в Тернополе.