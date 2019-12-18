Гетце сменит клуб в Бундеслиге

Новости спорта:Герта рассматривает вариант с подписанием нападающего дортмундской Боруссии Марио Гетце.

Герта рассматривает вариант с подписанием нападающего дортмундской Боруссии Марио Гетце, сообщает Bild.

Контракт 27-летнего футболиста истекает по окончании нынешнего сезона, и столичному клубу Марио может достаться бесплатно.

В последние недели Гетце не получает много игрового времени в Дортмунде: в пяти предыдущих турах Бундеслиги он суммарно отыграл 35 минут.

Также в Берлине думают над приглашением полузащитника Тоттенхэма Виктора Ваньямы, в новом сезоне сыгравшего только в 4 матчах Шпор во всех турнирах.

Напомним, в конце ноября Герта назначила главным тренером бывшего наставника Баварии и национальной сборной Германии Юргена Клинсманна.

На сегодняшний день команда занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.