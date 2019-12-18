Марадона рассказал, как Месси однажды рыдал после проигрыша 0:4

Новости спорта:Диего Марадона отметил, что он не имеет негативных эмоций по отношению к Лионелю Месси.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал о своих взаимоотношениях с лидером "альбиселесте" Лионелем Месси.

"Не стал бы ссориться с ним ни при каких обстоятельствах. Существуют ли между нами плохие отношения? Я аргентинец, и я не критикую Лео. У нас дружественные отношения.

Я считаю себя другом Лео. Видел, как после одного из матчей сборной он плакал в раздевалке. Мы тогда проиграли со счетом 0:4 - многие другие футболисты больше волновались об обратном рейсе. Но я видел, как он плакал, словно пятилетний ребенок", - приводит слова Марадоны TyC Sports.

Напомним, что Марадона в составе сборной Аргентины победил на Чемпионате мира-1986. Лучший результат Месси с национальной командой - серебро ЧМ-2014.