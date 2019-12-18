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Бенитес сообщил, что вернется в АПЛ

Бенитес сообщил, что вернется в АПЛ
15:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рафаэль Бенитес хочет вернуться в английский футбол.

Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес заявил, что намерен вернуться в английскую Премьер-лигу.

"У меня были предложения от английских клубов, но ты должен понимать, что поступаешь правильно. Когда я ушёл, то принял решение продолжить работать сразу — я не хотел ждать. Сейчас я работаю над большим проектом, и это отличное место, мне приятно здесь находиться. Я могу с уверенностью сказать, что в будущем определённо вернусь в Англию, ведь именно здесь живёт моя семья. Премьер-Лига — один из сильнейших чемпионатов, где высокая конкуренция. Здесь невероятные фанаты и переполненные стадионы. В футбол в Англии играют в очень высоком темпе, плюсов у чемпионата невероятно много", — приводит слова Бенитеса The Athletic.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Бенитес не вернётся в Англию в ближайшее время. Испанский специалист тренировал в Премьер-лиге "Ливерпуль", исполнял обязанности главного тренера "Челси" и был наставником "Ньюкасла".

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Футбол, АПЛ, Рафаэль Бенитес, Новости футбола.
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