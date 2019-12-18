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Дом защитника Барселоны обокрали в преддверии матча с Реалом

Дом защитника Барселоны обокрали в преддверии матча с Реалом
20:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дом Нелсона Семеду обокрали в день игры с Реалом на "Камп Ноу".

Неизвестные обокрали дом португальского защитника "Барселоны" Нелсона Семеду, сообщает AS.

По информации источника, инцидент произошёл сегодня, 18 декабря, в день матча перенесённого 10-го тура испанской Примеры "Барселона" — "Реал". Сообщается, что из дома защитника были украдены часы, ювелирные изделия и другие ценности. На момент кражи португальский футболист находился за пределами дома.

Матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" — "Реал" состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и начнётся в 21:00 (время киевское)

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Нелсон Семеду.
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