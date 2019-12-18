Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)

Новости спорта:Барселона и Реал провели весьма скучный первый очный матч в сезоне 2019/20.

Завершился перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании, в котором встретились "Барселона" и "Реал". Матч завершился вничью — 0:0.

Барселона — Реал 0:0

Барселона: тер Штеген — Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Вальверде, 80), Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)

Предупреждения: Ракитич, Суарес, Лангле — Каземиро, Бэйл, Иско, Рамос, Карвахаль

Последний раз со счётом 0:0 в основное время команды играли в апреле 2011 года — тогда "Реал" выиграл в дополнительное время и завоевал Кубок Испании. На "Камп Ноу" нулевая ничья в последний раз была зафиксирована более 17 лет назад — в 2002 году.

Напомним, по итогам 16 сыгранных матчей команды делили первое место в турнирной таблице Примеры, набрав по 35 очков. После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя "Севильи" 31 набранный пункт. Номинальным лидером чемпионата, тем не менее, остаётся "Барселона" — у каталонцев больше забитых мячей.