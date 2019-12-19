Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)

Новости спорта:Команды Эрнесто Вальверде и Зинедина Зидана так и не смогли открыть счет в матче, сыграв вничью.

В Барселоне состоялся перенесенный поединок 10 тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом

Финальный свисток зафиксировал нули на табло. Последний раз сухая ничья в матчах между Реалом и Барселоной была зафиксирована в 2002 году.

В матче в ворота Барселоны не поставили два пенальти, а еще раз Пике выбил мяч с линии ворот.

Обзор матча:

Барселона — Реал 0:0

Барселона: тер Штеген — Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Модрич, 80), Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)