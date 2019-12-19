МЮ с разгромом вышел в полуфинал Кубка английской лиги (Фото, Видео)

Новости спорта:Манчестер Юнайтед не испытал никаких проблем в домашнем поединке против Колчестера.

В четвертьфинале Кубка Лиги Манчестер Юнайтед не испытал никаких проблем в домашнем поединке против Колчестера — 3:0.

Команда Оле-Гуннара Сульшера не смогла забить в первой половине игры, но во втором тайме уверенно провела три мяча усилиями Рашфорда и Мартиаля, а также автогол на счету Джексона.

На предыдущих стадиях турнира Манкунианцы победили Рочдейл (2:1) и Челси (2:1).

Обзор матча:

Напомним, вместе с МЮ за трофей Кубка Лиги в полуфинале борьбу продолжат Манчестер Сити, Астон Вилла и Лестер.