"Турнир и 13 спаррингов": планы Динамо на зимнее межсезонье

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09:06 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Динамо определилось с графиком на зимние сборы.

Динамо определилось с графиком на зимние сборы.

Как сообщается на официальном сайте клуба, киевляне выйдут из отпуска 10 января. С 10 по 11 января игроки пройдут медицинское обследование и начнут тренировки на клубной базе.

Начало первого сбора запланировано на 15 января в турецком Белеке и продлится до 28 января. За это время Динамо сыграет 6 спаррингов и поучаствовать в мини-турнире.

После этого на несколько дней "бело-синие" прибудут в Киев, откуда 2 февраля отправятся на второй сбор в тот же Белек. Ожидается, что второй сбор продлится до 16 февраля и в его рамках состоятся 7 товарищеских матчей.

Соперники контрольных матчей киевлян пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Динамо сыграет с Александрией в 1/4 Кубка Украины.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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