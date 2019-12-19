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Сульшер назвал лучшую команду Англии

Сульшер назвал лучшую команду Англии
10:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Оле-Гуннар Сульшер высказал свое мнение о жеребьевке полуфинала Кубка английской лиги, который свел его команду с Манчестер Сити.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказал свое мнение о жеребьевке полуфинала Кубка английской лиги, который свел его команду с Манчестер Сити.

"Это будут фантастические дни для Манчестера. Сити — лучшая команда в Англии, но мы уверены, что выйдем в финал. Конечно, мы действительно уважаем их и, как я сказал после дерби в прошлый раз, на мой взгляд, они все еще лучшие".

"Они могут запросто переиграть твою команду, нам необходимо быть готовыми. Но мы показали ранее, что можем создавать им проблемы. Думаю, это будут две фантастические игры", — цитирует Солскьяера Goal.

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Ранее сообщалось, что во второй полуфинальной паре Кубка английской лиги Лестер померится силами с Астон Виллой.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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