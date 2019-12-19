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Попов обратился к болельщикам Динамо

Попов обратился к болельщикам Динамо
12:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Футболист Динамо Денис Попов подвел итоги 2019 года в своей карьере.

Защитник Динамо Денис Попов подвел итоги 2019 года в своей карьере.

Футболист отметил, что определенные успехи были, но до прорыва ему еще далеко.

"Нет, я бы не использовал такую терминологию. Это был шаг вперед, безусловно. Но до прорыва еще далековато. Мне надо многому научиться, усовершенствовать многие аспекты своей игры, чтобы двигаться вперед более уверенно. Не буду отрицать, что этот футбольный год был положительным для меня, но впереди еще очень много работы", - сказал Попов.

Игрок также оставил пожелания болельщикам киевской команды.

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"Настоящим болельщикам я пожелаю всегда оставаться настоящими болельщиками. Это значит, поддерживать свою любимую команду, радоваться ее победам и вместе переживать поражения. Мы серьезно работаем на тренировках, чтобы порадовать их в играх. Желаю всем нам терпения и прогресса!", - цитирует Попова официальный сайт Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Денис Попов.
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