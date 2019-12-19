Милан намерен досрочно завершить аренду Ребича

Новости спорта:Милан намерен досрочно завершить аренду нападающего Анте Ребича.

Милан намерен досрочно завершить аренду нападающего Анте Ребича. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист не впечатлил наставника россонери Стефано Пиоли и уже в январе может вернуться в Айнтрахт.

Отмечается, что сам футболист готов попробовать переубедить тренера в своей профпригодности и доказать, что способен быть игроком стартового состава

Ребич перебрался в Милан из Айнтрахта на правах аренды на 2 года с правом выкупа. В обратном направлении последовал Андре Силва.

В текущем сезоне в рамках Серии А Ребич сыграл лишь в семи матчах за Милан, проведя на поле в общей сумме 184 минуты за россонери.

Милан занимает 10-е место в турнирной таблице с 21 очком. В следующем туре команда Пиоли 22 декабря на выезде сыграет против Аталанты украинца Руслана Малиновского.