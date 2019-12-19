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Манчестер Сити требует компенсацию за уходящего тренера

Манчестер Сити требует компенсацию за уходящего тренера
16:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Арсенал должен выплатить "горожанам" 2 млн фунтов отступных.

Ассистент главного тренера Манчестер Сити Микель Артета в ближайшее время должен возглавить лондонский Арсенал, однако его назначение в новом клубе пока задерживается.

Как сообщает Sky Sports, стороны еще не завершили сделку из-за компенсации, которую "канониры" должны выплатить "горожан" за уход испанского специалиста.

По информации источника, в данный момент клубы ведут переговоры, однако Манчестер Сити хочет получить за Артету 2 млн фунтов (2,35 млн евро) и идти на какой-либо компромисс не намерен.

Примечательно, что руководство "горожан" смирилось с уходом Микеля Артеты, но ожидает, что Арсенал выплатит требуемую сумму.

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Напомним, ранее главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что его ассистент Микель Артета может начать самостоятельную тренерскую карьеру в Арсенале.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Микель Артета.
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