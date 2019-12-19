Роналду на высоте: сеть подрывает серия курьезных снимков (Фото) В матче 17-го тура итальянской Серии A "Ювентус" победил в гостях "Сампдорию" со счетом 2:1. Португальский форвард Криштиану Роналду забил победный гол головой в очень высоком прыжке. Талантливые фотошоперы поработали над снимком КриРо, сравнив его с боингом, прыгуном и другими забавными вещами. Смотрим!