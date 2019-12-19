Яя Туре: Из-за расизма не позволил своему ребенку играть в футбол

Новости спорта:Полузащитник китайского клуба "Циндао Хайню" Яя Туре сообщил, что из-за расизма не позволяет своему сыну заниматься футболом.

"Я чувствителен к расизму. Он причиняет мне боль всё время. Мой ребенок хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: "Нет, ты не можешь этого сделать". Я должен был принять это решение. Я не позволил ему играть в футбол. Почему? Из-за этих вещей", — приводит слова 36-летнего хавбека L'Equipe.

Туре выступает за "Циндао Хайню" с лета 2019 года. Ранее ивуарийский игрок защищал цвета "Олимпиакоса", "Манчестер Сити", каталонской "Барселоны", "Монако", донецкого "Металлурга" и бельгийского "Беверена".

Контракт Яя с "Циндао Хайню" рассчитан до 31 декабря 2019 года.