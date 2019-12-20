Зинченко возглавил необычный рейтинг АПЛ

Новости спорта:Александр Зинченко стал лучшим среди всех игроков чемпионата Англии по xGBuildup90.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим среди всех игроков чемпионата Англии по xGBuildup90. Об этом сообщает The Tactical Times.

Показатель xGBuildup90 оценивает созданные моменты, в которых футболист принимает участие на подготовительной стадии, не забивая и не делая при этом результативную передачу.

Украинского футболиста оценили в 0.92 ожидаемого гола. Второе место занимает хавбек "горожан" Родри - 0,86. На третьей строчке расположился Рияд Марез - 0,79.

Анализ проводился среди футболистов, сыгравших больше 500 минут в текущем сезоне чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити с Зинченко вышел в полуфинал Кубка английской лиги.