Зинченко возглавил необычный рейтинг АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим среди всех игроков чемпионата Англии по xGBuildup90. Об этом сообщает The Tactical Times.
Показатель xGBuildup90 оценивает созданные моменты, в которых футболист принимает участие на подготовительной стадии, не забивая и не делая при этом результативную передачу.
Украинского футболиста оценили в 0.92 ожидаемого гола. Второе место занимает хавбек "горожан" Родри - 0,86. На третьей строчке расположился Рияд Марез - 0,79.
Анализ проводился среди футболистов, сыгравших больше 500 минут в текущем сезоне чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити с Зинченко вышел в полуфинал Кубка английской лиги.