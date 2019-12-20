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Дешам назвал идеального наставника для сборной Франции

Дешам назвал идеального наставника для сборной Франции
08:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями по поводу своего преемника на этом посту.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями по поводу своего преемника на этом посту. По его словам, рано или поздно эту должность должен занять нынешний наставник Реала Зинедин Зидан.

«Следующим тренером может стать Зидан, рано или поздно он займет эту должность. В тренерской работе нет возрастных ограничений», — цитирует Дешама Goal.com.

Дидье Дешам руководит французской сборной с 2012 года, а наибольшим его успехом у руля национальной команды является победа на ЧМ 2018 в России.

Зинедин Зидан пока не руководит сборными, работая тренером исключительно в мадридском Реале. Со сливочными он трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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Франция успешно квалифицировалась на Евро-2020, заняв первое место в отборе с такими командами как Турция, Исландия, Албания, Андорра и Молдова.

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Все по теме:

Сборная Франции, Дидье Дешам, ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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