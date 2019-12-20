Шахтер намерен избавиться от бразильца: кто не нужен Каштру

Новости спорта:Руководство донецкого Шахтера не планирует продлевать аренду полузащитника Веллингтона Нема в Флуминенсе.

Руководство донецкого Шахтера не планирует продлевать аренду полузащитника Веллингтона Нема в Флуминенсе, сообщает Explosaotricolor.com.br со ссылкой на Torcedores.com.

Вместо варианта с арендой Горняки готовы рассмотреть возможность продажи 27-летнего бразильца. Его арендное соглашение с Флуминенсе завершается в конце декабря, а бразильцы хотели бы продлить его до лета следующего года.

Сам Веллингтон Нем хочет остаться в Бразилии, о чем ранее заявлял в интервью. Шахтер имеет действующий контракт с полузащитником до лета 2021 года.

Веллингтон вернулся в Бразилию прошлым летом и за полгода в составе Флу провел 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Команда завершила сезон чемпионата Бразилии на 14-м месте.

В 2013 году Нем перешел в Шахтер именно из Флуминенсе, но за 6 лет так и не сумел заиграть в донецком клубе.