Футболист подарил своей жене ванну с ее именем (Фото)

Что подарить жене на день рождения, если ты звезда футбола с многомиллионным окладом, которая обеспечила своей второй половинке уже практически все, что только можно?
Именно таким вопросом явно задавался Мауро Икарди накануне 33-го дня рождения его жена Ванды.
Роскошный праздник в Париже в компании одноклубников по ПСЖ с их женами – это само собой разумеется.
А вот с подарком аргентинец выкрутился просто гениально. Ванна! Ну а почему бы и нет?
Нападающий презентовал своей возлюбленной эффектную ванну с ее именем.
Сама Ванда тут же продемонстрировала, как будет использовать этот хитрый девайс.