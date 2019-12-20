Скачать
Пятница, 20.12.2019
Хацкевич нашел новое место работы (Фото)
Хацкевич нашел новое место работы (Фото)
МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне
МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года
ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года

Футболист подарил своей жене ванну с ее именем (Фото)

Смотрите фото (11)
Футболист подарил своей жене ванну с ее именем (Фото)
10:50 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Скандальный форвард ПСЖ подарил своей эпатажной жене на день рождения ванну с ее именем

  • 1

    Что подарить жене на день рождения, если ты звезда футбола с многомиллионным окладом, которая обеспечила своей второй половинке уже практически все, что только можно?

  • 2

    Именно таким вопросом явно задавался Мауро Икарди накануне 33-го дня рождения его жена Ванды.

  • 3

    Роскошный праздник в Париже в компании одноклубников по ПСЖ с их женами – это само собой разумеется.

  • 4

    А вот с подарком аргентинец выкрутился просто гениально. Ванна! Ну а почему бы и нет?

  • 5

    Нападающий презентовал своей возлюбленной эффектную ванну с ее именем.

    Сама Ванда тут же продемонстрировала, как будет использовать этот хитрый девайс.

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Лига 1, Мауро Икарди, Ванда Икарди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зинченко возглавил необычный рейтинг АПЛ
02 Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
03 Комми поблагодарил Ломаченко за поддержку
04 "Быть патриотом - не преступление": Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано"
05 Непобедимый украинский боксер Хегай может стать претендентом на чемпионский бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь