Футболист подарил своей жене ванну с ее именем (Фото)

1 Что подарить жене на день рождения, если ты звезда футбола с многомиллионным окладом, которая обеспечила своей второй половинке уже практически все, что только можно?

2 Именно таким вопросом явно задавался Мауро Икарди накануне 33-го дня рождения его жена Ванды.

3 Роскошный праздник в Париже в компании одноклубников по ПСЖ с их женами – это само собой разумеется.

4 А вот с подарком аргентинец выкрутился просто гениально. Ванна! Ну а почему бы и нет?

5 Нападающий презентовал своей возлюбленной эффектную ванну с ее именем. Сама Ванда тут же продемонстрировала, как будет использовать этот хитрый девайс.

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