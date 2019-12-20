Гус Хиддинк вернулся в ПСВ

Новости спорта:Последним местом работы голландского специалиста была олимпийская сборная Китая.

ПСВ в своём официальном "твиттере" объявил о возвращении в клуб бывшего футболиста и главного тренера команды Гуса Хиддинка.

73-летний специалист займёт должность консультанта и приступит к работе в середине января 2020 года.

Последним местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая, которую он возглавлял с 2018 года и покинул в сентябре этого года. Сообщалось, что Гус был отправлен в отставку из-за стиля общения с прессой и результатов команды.

Хиддинк в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1982 года, возглавлял такие команды, как "Фенербахче", "Валенсия", "Реал", "Бетис", "Челси" и "Анжи". На международном уровне Гус тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.