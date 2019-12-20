Зинченко пожелал Артете удачи в Арсенале

Новости спорта:Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал уход из клуба бывшего ассистента Пепа Гвардиолы Микеля Артеты.

"Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня. Я многое взял от Вас, за что сильно благодарен. Просто желаю удачи в новой главе карьеры! Легенда!" — написал Зинченко в своём "инстаграме".

Предыдущие три с половиной года Артета работал в качестве ассистента Пепа Гвардиолы в

"Манчестер Сити". Сегодня 37-летний испанец подписал контракт с "Арсеналом" на три с половиной года. Ранее "Арсеналом" руководил другой испанец — Унаи Эмери.

Свой первый матч во главе "Арсенала" Артета проведёт уже завтра, 21 декабря. Соперником лондонского клуба станет "Эвертон".