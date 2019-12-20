Скачать
Понедельник, 23.12.2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

Зинченко пожелал Артете удачи в Арсенале

Зинченко пожелал Артете удачи в Арсенале
22:50 Пт, 20 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал уход из клуба бывшего ассистента Пепа Гвардиолы Микеля Артеты.

"Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня. Я многое взял от Вас, за что сильно благодарен. Просто желаю удачи в новой главе карьеры! Легенда!" — написал Зинченко в своём "инстаграме".

Предыдущие три с половиной года Артета работал в качестве ассистента Пепа Гвардиолы в

"Манчестер Сити". Сегодня 37-летний испанец подписал контракт с "Арсеналом" на три с половиной года. Ранее "Арсеналом" руководил другой испанец — Унаи Эмери.

Забитцер забил лучший гол группового этапа Лиги чемпионов (Видео)

Свой первый матч во главе "Арсенала" Артета проведёт уже завтра, 21 декабря. Соперником лондонского клуба станет "Эвертон".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко: Мне смешно от того, что говорит отец Лопеса
02 23-летний футболист погиб в ДТП
03 Лацио - обладатель Суперкубка Италии
04 Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба
05 Челси без проблем одолел Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь