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Клопп назвал лучшего тренера в мире

Клопп назвал лучшего тренера в мире
07:41 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Юрген Клопп считает своего извечного конкурента Пепа Гвардиолу учшим наставником современности.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

Немецкий специалист назвал наставника "горожан" лучшим тренером мира и рассказал, в каких аспектах Гвардиола его превосходит.

"Мне повезло, потому что мои команды всегда были близки к уровню команд Гвардиолы. Я уже неоднократно говорил, что считаю Хосепа лучшим тренером в мире". "Тот объем работы, который он проводит со своими футболистами просто невероятен. Мне всегда нравится смотреть на игру, которую они демонстрируют".

"Мы с ним совершенно разные люди, и наши команды отображают наш характер. Он намного лучше меня как человек, ведь он джентльмен. Что касается меня, то стоит посмотреть, как я выгляжу на боковой линии во время матчей. Возможно, более интенсивно, чем он".

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"Между нами нет никакого соперничества. Мы уважаем друг друга, но на поле хотим победить, это нормально. Я смогу смириться с тем, если он снова победит в АПЛ. У меня нет проблем с тем, чтобы стать вторым, даже если я хотел быть первым", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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АПЛ, Юрген Клопп, Новости спорта, Новости футбола.
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