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Динамо намерено вернуть из аренды Русина

Динамо намерено вернуть из аренды Русина
10:10 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Русин, скорее всего, покинет Зарю.

Динамо» досрочно вернет из аренды в «Заре» нападающего Назария Русина, сообщает «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на источник, близкий к руководству луганского клуба.

По информации источника, решение по Русину уже принято, форвард начнет подготовку ко второй части УПЛ вместе с «Динамо.

При этом главный тренер «Зари» Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы Русин оставался в команде. «Заря» продолжает вести с киевлянами переговоры о том, чтобы форвард доработал арендное соглашение до конца сезона.

Аренда Русина рассчитана до конца сезона, но в контракте есть опция досрочного возвращения игрока в «Динамо». Это подтердил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов.

Бывший помощник Фонсеки вошел в тренерский штаб известного клуба

Возможно, это связано с информацией об отстранении на месяц от любой футбольной деятельности форварда «ДИнамо» Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.

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ФК Динамо К, Заря, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин, Назарий Русик.
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