Динамо намерено вернуть из аренды Русина

Новости спорта:Русин, скорее всего, покинет Зарю.

Динамо» досрочно вернет из аренды в «Заре» нападающего Назария Русина, сообщает «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на источник, близкий к руководству луганского клуба.

По информации источника, решение по Русину уже принято, форвард начнет подготовку ко второй части УПЛ вместе с «Динамо.

При этом главный тренер «Зари» Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы Русин оставался в команде. «Заря» продолжает вести с киевлянами переговоры о том, чтобы форвард доработал арендное соглашение до конца сезона.

Аренда Русина рассчитана до конца сезона, но в контракте есть опция досрочного возвращения игрока в «Динамо». Это подтердил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов.

Возможно, это связано с информацией об отстранении на месяц от любой футбольной деятельности форварда «ДИнамо» Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.