Артета: Арсенал - один из лучших клубов мира

Новости спорта:Артета доволен тем, что возглавил Арсенал.

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом.

«Это огромная честь. «Арсенал» – один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень четко дали понять это в моих беседах со Стэном, Джошем Кронке и руководством клуба.

Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы сможем это сделать. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдет, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов», – сказал Артета.

Напомним, что контракт с 37-летним специалистом подписан на срок 3,5 года. Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.