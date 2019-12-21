Определился бронзовый призер клубного чемпионата мира по футболу

Новости спорта:"Монтеррей" завоевал "бронзу" клубного чемпионата мира по футболу.

Мексиканская футбольная команда "Монтеррей" выиграла матч за третье место 16-го клубного чемпионата мира, который завершается в Катаре.

В субботу, 21 декабря, "Монтеррей", который является лучшим клубом зоны КОНКАКАФ, где выступают команды Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, одолел в серии пенальти победителя азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - 4:3 (игровое время - 2:2).

Мячи на стадионе "Халифа" в Дохе в основное время забили: Артуро Гонсалес (55-я минута) и Максимилиано Меса (60) - в составе мексиканцев: Карлуш Эдуарду (35) и Бафетимби Гомис 66) - у соперников.

Сегодня же в столице Катара пройдет финальный матч клубного чемпионата мира. Победитель Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" сыграет с обладателем американского Кубка Либертадорес бразильским "Фламенго".

Напомним, в полуфинале "Ливерпуль" обыграл "Монтеррей" (2:1), а "Фламенго" оказался сильнее "Аль-Хиляля" (3:1).

За всю историю проведения турнира 11 раз его выигрывали европейские команды, 4 раза в финалах побеждали футболисты из Южной Америки.