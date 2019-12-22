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Сарри: Ювентус должен забивать утопичные голы

Сарри: Ювентус должен забивать утопичные голы
08:06 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Наставник туринцев поделился мыслями накануне Суперкубка Италии.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри пообщался с журналистами накануне финала Суперкубка Италии против "Лацио".

"Я испытываю наслаждение и во время тренировок, и во время матчей. У меня хорошие ощущения, у нас есть недостатки, но мы можем над ними работать.

Мы должны забивать утопичные голы и всегда стремиться к совершенству. Считая совершенство своей целью, мы всегда будем недовольны собой, и это поможет нам прогрессировать. Мы показываем стабильные результаты, и в первых таймах последних матчей мы показывали хороший футбол. Ошибки – это часть пути, и мы их допускаем.

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Кьеллини восстанавливается после травмы. Она требует времени, и он не вернется к тренировкам до февраля. Только он и Хедира не смогут сыграть. Шченсны в порядке, остальные – тоже, их форма улучшается. Мы подняли линию обороны, но, как ни странно, мы пропускаем, когда опускаемся слишком низко. Это то, над чем стоит работать", – рассказал Маурицио Сарри.

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ФК Ювентус, Серия А, Маурицио Сарри.
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