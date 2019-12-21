Один матч Кубка Украины могут перенести

Новости спорта:Матч 1/4 финала Кубка Украины Минай — Ингулец могут перенести на другую дату.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко заявил, что ведет переговоры с представителями Миная о переносе матча 1/4 финала Кубка Украины на другую дату. Оба клуба надеются, что дирекция турнира пойдет им навстречу.

«Наше противостояние должно было состояться в Минае 4 марта. Но, скорее всего, дата будет изменена. Дело в том, что, в отличие от элитного дивизиона, поединки Первой лиги возобновляются 22-го марта, и в начале весны как мои подопечные, так и футболисты Миная будут находиться на заключительном этапе подготовки в Турции».

«Сейчас мы ведем с моим коллегой из Миная Василием Кобиным переговоры о новой дате поединка, которая устроила бы обе команды. Затем уже клубное руководство обратится в дирекцию по проведению Кубка Украины с просьбой пойти нам навстречу. В конце концов, надо учесть и климатические условия, ведь неизвестно, в каком состоянии в марте будет газон стадиона в Минае», — цитирует Лавриненко официальный сайт УАФ.

Базовый день проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины — 4 марта 2020 года. Финал турнира 13 мая примет Тернополь.

Ингулец завершил первую часть сезона на 4-м месте Первой лиги. Минай идет на третьей позиции.

Чемпионат Первой лиги возобновится 22 марта. Ингулец сыграет с Горняком-Спорт, Минай встретится с Кремнем.