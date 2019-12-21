Манчестер Сити обыграл Лестер в матче за второе место

Новости спорта:«Манчестер Сити» прервал беспроигрышную серию «Лестера» в АПЛ.

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лестера» Джейми Варди. Через 8 минут форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез сравнял счёт. В конце первого тайма, на 43-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. Третий гол за «горожан» забил нападающий Габриэл Жезус. Таким образом, «Лестер» прервал свою беспроигрышную серию в АПЛ, которая длилась на протяжении 9 матчей.

«Манчестер Сити» набрал 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Лестер Сити» (39) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».