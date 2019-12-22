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"Черпачок" Варди, реакция Шмейхеля - в обзоре центрального матча тура АПЛ (Видео)

"Черпачок" Варди, реакция Шмейхеля - в обзоре центрального матча тура АПЛ (Видео)
09:16 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта:Манчестер Сити обыграл Лестер в центральном матче 18-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор этого поединка на "Телеграф Спорт".

Начался матч очень спокойно – за первую половину тайма Лестер ни разу не пробил по воротам хозяев, тогда как Ман Сити пробил 7 раз, но опасным оказался лишь выстрел Кевина де Брюйне в штангу после своего соло.

Манчестер Сити - Лестер 3:1

Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43 (пен.), Жезус, 70 — Варди, 22

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне (Агуэро, 90+1), Гюндоган (Родриго, 79), Б. Силва — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 89).

Лестер: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес (Грей, 68), Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64) — Варди.

Предупреждения: де Брюйне, Гюндоган, — Ндиди, Сеюнджю.

Обзор матча:

На 22-й минуте Лестер неожиданно забил с первого же момента. Барнс вывел Варди на свидание с голкипером. Джейми сблизился с Эдерсоном, пробив над бразильцем ударом с угла вратарской площади.

Впрочем, Ман Сити не смутился и еще до перерыва вышел вперед. Сперва Марез завершил сольный проход удачным ударом с линии штрафной площади.

А затем Рахим Стерлинг ловким финтом заработал пенальти для Гюндогана. Илкай пробил точно под угол.

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После перерыва игра прошла под диктовку Ман Сити. Рияд Марез имел достаточно шансов, но его опаснейшие удары становились либо добычей Шмейхеля, либо летели чуть правее створа.

В итоге в воротах Лестера оказался еще лишь один мяч. Де Брюйне шикарным сольным проходом оставил не у дел половину защиты Лестера, прострелил, а Жезус в падении замкнул дальнюю штангу, поразив пустые ворота.

Лестер остался на втором месте в турнирной таблице (39 очков), однако Манчестер Сити теперь отстает от него всего на очко.

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