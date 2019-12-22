Волшебный гол Месси - в обзоре матча Барселона - Алавес (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 18-го тура чемпионата Испании Барселона - Алавес.

Действующий чемпион испанской Ла Лиги свой первый день в рамках спортивного уик-энда посвятил проведению домашнего поединка восемнадцатого тура национального первенства. На поле стадиона "Камп Ноу" в столице Каталонии пожаловал баскский футбольный клуб из города Витория-Гастейс, Алавес.

Барселона - Алавес 4:1

Голы: Гризманн, 14, Артуро Видаль, 45, Месси, 69, Суарес, 75 (пен.) — Понс, 56

Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 85), Пике, Умтити, Альба — Артуро Видаль, Бускетс (де Йонг, 79), Аленья — Месси, Суарес (К. Перес, 85), Гризманн.

Алавес: Пачеко — Агуиррегабирия, Эли, Химо, Дуарте — Алейш Видаль (Берк, 88), Муньос (Риоха, 53), Понс, Гарсия, Вакасо (Хоселу, 69) — Л. Перес.

Предупреждения: Умтити, Альба — Алейш Видаль, Вакасо, Агуиррегабирия.

Сыграть всего одну игру, после чего торжественно уйти на заслуженный отдых вплоть до первых чисел января следующего года. Согласитесь, для Барселоны этот факт уже был достаточным поводом для добычи победы в игре против команды из нижней половины турнирной таблицы. Да и не перестающий следовать попятам мадридский Реал не особо давал поводов перевести дух. Тем более, что даже из мышечной памяти футболистов "сине-гранатовых" еще не успели выветриться эмоции от безголевого El Clasico (0:0), которое не так давно проходило в столице Каталонии.

Соперник Барселоны по отчетному поединку — Алавес — прекрасно понимал, что такое восстанавливаться после игры со "сливочными", ведь еще совсем недавно не смог при родной публике совладать с коллективом Зинедина Зидана (1:2). Болезненной оказалась эта осечка для "славных", что сказать — в декабре 2019-го года Алавес так и не смог победить в трех имевшихся в расписании встречах, а, помимо позиций в турнирной таблице национального первенства, потерял еще и право продолжить участие в Кубке страны, на предельно ранней стадии уступив скромному Хаену (1:3).

Слишком сильно вжались к собственной штрафной подопечные Асьера Гаритано на первых минутах. Барселона не простила подобную пассивность со стороны соперника в прессинге, и сразу же забрала игру под свой контроль. В целом, для каталонской команды это был по-настоящему уникальный поединок. Четыре удара в створ ворот соперников, что, действительно, немного, однако каждый из них обернулся голом. Однако, перейдем от общих фраз к описанию первого голевого эпизода с той же скоростью, что и атака "блаугранас" по правому флангу с участием Артуро Видаля и Луиса Суареса. Латиноамериканская связка быстро сообразила выход для Гризманна на ударную позицию в центре чужой штрафной, а Антуан не стал промахиваться во время исполнения обводящего удара из-под защитника в правый нижний угол у чужих ворот.

Начало было успешно положено, однако коллектив Вальверде не стал добивать соперников по горячим следам, радушно предложив Алавесу сходить в перспективную контратаку в середине первого тайма, однако Вакасо так и не смог справиться со скоростью работы собственных ног перед ударом со входа в чужую штрафную. И тут уже сработал "козырь" в виде персональных действий Месси. Лионель завораживал соперников контролем мяча, и свой первый момент у чужих ворот упустил в результате промаха с достаточно острого угла, пускай и с близкого расстояния до цели.

Но уже под занавес первого тайма аргентинца было сложно удержать. Тем более, когда центральные защитники твоей команды решают дать оппоненту спокойно жонглировать мячом с продвижением к лицевой границе штрафной. Лео выдал пас на Суареса, тот заметил подключение Артуро Видаля по правому флангу, выдал комфортный пас под удар, и чилиец спокойно вогнал мяч в дальний угол.

2:0 — это, пускай и уверенный, но не достаточный для именования "комфортным", счет. Это слишком поздно осознали каталонцы, и уже в начале второго тайма гостям удалось сократить отставание. Дуарте навесил практически от углового флажка на левом фланге, а Понс не оставил шансов тер Штегену удачным подключением в центр штрафной. Барселона занервничала, и, попади Алейш Видаль по пустым воротам в эпизоде с неудачным выходом голкипера хозяев за пределы штрафной, могла посыпаться окончательно.

Вместо этого, Лионель Месси снова "создал разницу" точным исполнением обводящего удара со входа в штрафную под левую штангу после передачи Аленья, а, еще несколько минут спустя, арбитр с помощью повтора увидел игру рукой в исполнении Агуиррегабирии после удара головой от Суареса. Луис точным ударом в левый угол на средней высоте добил соперников, после чего каталонцы просто "закрыли" матч.

Поединок следующего тура испанской Ла Лиги обе команды проведут уже в 2020-м году. Барселоне предстоит принять участие в выездном для команды Вальверде каталонском дерби против Эспаньола, а для Алавеса будет подготовлено домашнее противостояние с севильским Бетисом.