Бавария определилась, кто будет тренировать команду до конца сезона

Новости спорта:Бавария решила оставить Ханса-Дитера Флика до конца сезона.

Ханс-Дитер Флик останется главным тренером Баварии до конца текущего сезона. Официальный твиттер Баварии сообщил о том, что в Мюнхене не намерены менять наставника после его достижений за период управления командой.

Флик возглавил Баварию с приставкой «и.о.» после того, как прежний главный тренер Баварии Нико Ковач был уволен в начале ноября после неубедительного старта сезона.

Под руководством Флика Бавария добыла восемь побед в 10 матчах, забив 32 мяча и пропустив всего 7 голов. Мюнхенцы квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала сразятся с Челси.

В Бундеслиге Бавария идет на 3-м месте в турнирной таблице 33 очками в активе, отставание от лидера чемпионата Германии Боруссии М составляет 4 очка.