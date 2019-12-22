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Бавария определилась, кто будет тренировать команду до конца сезона

Бавария определилась, кто будет тренировать команду до конца сезона
14:29 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Бавария решила оставить Ханса-Дитера Флика до конца сезона.

Ханс-Дитер Флик останется главным тренером Баварии до конца текущего сезона. Официальный твиттер Баварии сообщил о том, что в Мюнхене не намерены менять наставника после его достижений за период управления командой.

Флик возглавил Баварию с приставкой «и.о.» после того, как прежний главный тренер Баварии Нико Ковач был уволен в начале ноября после неубедительного старта сезона.

Под руководством Флика Бавария добыла восемь побед в 10 матчах, забив 32 мяча и пропустив всего 7 голов. Мюнхенцы квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала сразятся с Челси.

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В Бундеслиге Бавария идет на 3-м месте в турнирной таблице 33 очками в активе, отставание от лидера чемпионата Германии Боруссии М составляет 4 очка.

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Бундеслига, Новости футбола, Ханс-Дитер Флик, Новости спортв.
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