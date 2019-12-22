Скачать
Понедельник, 23.12.2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

Моуринью высказался касательно зимних трансферов

Моуринью высказался касательно зимних трансферов
15:27 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта:Жозе Моуринью не будет просить деньги на трансферы.

Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что не нуждается в футболистах в зимнее трансферное окно.

"Как мне известно, Тоттенхэм не будет тратить много денег в зимнее трансферное окно. Но я не чуть не расстроен.

Зачем не 300 миллионов? Мне не нужны новые футболисты. Тут все понятно с теми, кто у меня есть. Наши планы совпадают с руководством клуба", - рассказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Моуринью пригрозил защитнику Тоттенхэма

Напомним, Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм в конце ноября 2019 года. На данном посту он сменил аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко: Мне смешно от того, что говорит отец Лопеса
02 23-летний футболист погиб в ДТП
03 Лацио - обладатель Суперкубка Италии
04 Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба
05 Челси без проблем одолел Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь