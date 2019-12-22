Моуринью высказался касательно зимних трансферов

Новости спорта:Жозе Моуринью не будет просить деньги на трансферы.

Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что не нуждается в футболистах в зимнее трансферное окно.

"Как мне известно, Тоттенхэм не будет тратить много денег в зимнее трансферное окно. Но я не чуть не расстроен.

Зачем не 300 миллионов? Мне не нужны новые футболисты. Тут все понятно с теми, кто у меня есть. Наши планы совпадают с руководством клуба", - рассказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм в конце ноября 2019 года. На данном посту он сменил аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.