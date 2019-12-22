Анчелотти: Приведу Эвертон к титулам

Новости спорта:Новый тренер Эвертона Анчелотти заявил об амбициозных целях.

Новоиспеченный главный тренер Эвертона Карло Анчелотти дал свой первый комментарий после назначения на пост наставника Ирисок. Итальянский специалист подчеркнул, что приложит все силы для того, чтобы сделать Эвертон конкурентноспособным коллективом.

«Я рад находиться в одном из величайших клубов Англии. У Эвертона великая история и большие амбиции. Я здесь для того, чтобы улучшить команду.

Постараюсь приложить все усилия, чтобы сделать Эвертон конкурентноспособным коллективом в АПЛ и еврокубках. Это не произойдет сразу — нам нужно будем подождать».

«Наша цель — побеждать. Мы хотим попасть в ЛЧ или ЛЕ. Хочу привести Эвертон к титулам», — цитирует слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Бывший главный тренер Милана, Челси и Реала уже определился с тренерским штабом в новой команде, а его ассистентом останется сын Давиде.