Команда Малиновского разгромила Милан 5:0 (Видео)

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15:39 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта:В матче 17-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимала "Милан".

Встреча прошла на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес. Во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек Марио Пашалич, ранее выступавший за "Спартак", упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 2 минуты третий гол забил полузащитник клуба из Бергамо Йосип Иличич. На 72-й минуте Иличич оформил дубль. Пятый гол "Аталанты" — на счету форварда Луиса Мурьеля.

"Аталанта" набрала 31 очко и поднялась на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Милан" (21) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский "Интер", набравший 42 очка в 17 матчах.

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Аталанта - Милан 5:0

Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 62, 72, Муриэль, 83

Лучшие моменты 1-го тайма (полный обзор матча будет добавлен позднее):

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс (Хатебур, 89) — Иличич (Муриэль, 79), Малиновский — Гомес (Фрелер, 88).

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46) — Кессье, Беннасер, Бонавентура (Пьонтек, 65) — Сусо (Кастильехо, 84), Леау, Чалханоглу.

Предупреждения: Кастань, де Роон — Мусаккьо, Сусо, Романьоли, Кессье.

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