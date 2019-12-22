Динамо предложило солидную сумму Заре за ее лидера

Новости спорта:Давид Иванисеня вскоре может стать игроком Динамо.

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня заинтересовал «Динамо», сообщает zarya.lg.ua.

Киевский клуб предложил луганскому за 25-летнего украинца 1 миллион евро и трансферные права на Александра Тымчика, который играет за луганчан на правах аренды.

Хавбек в текущем сезоне забил 1 гол в 24 матчах в составе «Зари». Подробная статистика здесь.

Футболист в этом году впервые был вызван в сборную Украины и дебютировал в ее составе в товарищеском матче с командой Эстонии.

Тransfermarkt оценивает игрока в 200 000 евро. Его контракт с луганчанами рассчитан до лета 2021 года.