Два игрока Зари перебрались в Десну

Новости спорта:Будковский и Арвеладзе, скорее всего, перешли в состав прямого конкурента Зари.

Нападающий Филипп Будковский и полузащитник Леван Арвеладзе в базе данных портала Transfermarkt уже являются будущими игроками черниговской Десны.

Заря и Десна эту информацию пока не подтвердили.

Отметим, что ни Будковский, ни Арвеладзе не являлись игроками основы Зари. Хавбек в нынешнем сезоне лишь шесть раз вышел на замену в матчах чемпионата Украины.

Что касается Будковского, то в начале сезона Виктор Скрипник рассчитывал на него, как на игрока основы, но после удаления в сентябрьском матче против Мариуполя он лишь четыре раза выходил на замены в концовках матчей.