Реал Сосьедад в результативном матче обыграл Осасуну

Новости спорта:Баски благодаря победе сумели остаться в зоне ЛЧ.

В рамках 18-го тура Ла Лиги Осасуна принимала Реал Сосьедад. Матч завершился со счетом 3:4.

На 15-й минуте Оярсабаль открыл счет. Уже спустя 3 минуты Порту удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте Мартин Эдегор вновь успешно пробил в ворота Осасуны. Однако на первой дополнительной минуте Адриан отправил мяч в ворота Реала Сосьедада.

Во втором тайме хозяева попробовали сравнять счет. Чими Авилья забил гол на 48-й минуте. Но уже на 79-й минуте Александр Исак пробил в ворота хозяев. И хотя Чими Авилья вновь забил гол на 84-й минуте, Осасуна не смогла добыть победу.

Таким образом Реал Сосьедад занимает 4-ю строчку в Ла Лиге, имея 31 очко.