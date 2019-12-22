Скачать
Понедельник, 23.12.2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

Манчестер Юнайтед позорно проиграл последней команде АПЛ

Манчестер Юнайтед позорно проиграл последней команде АПЛ
18:02 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:МЮ после побед над грандами АПЛ оступился на Уотфорде.

Сегодня, 22 декабря, беспросветный аутсайдер АПЛ Уотфорд принимал на своем поле Манчетсер Юнайтед.

Казалось, последние результаты говорили о том, что "Красные Дьяволы" вышли из кризиса и сегодня добудут легки три очка. Однако еще в первом тайме, не богатом на моменты, было понятно - легко гостям не будет.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (с пенальти).

Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Мактомини (Мата, 72), Фред - Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Рашфорд — Марсьяль.

В начале второй половины матча Сарр вывел хозяев вперед, незадолго "шершни" удвоили преимущество. После этого инициатива полностью перешла в руки МЮ.

Также в герои матча можно отнести и экс-вратаря Юнайтед Бена Фостера, отразившего аж восемь ударов в створ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, МЮ, Новости спорта, Новости футбола, Уотфорд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко: Мне смешно от того, что говорит отец Лопеса
02 23-летний футболист погиб в ДТП
03 Лацио - обладатель Суперкубка Италии
04 Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба
05 Челси без проблем одолел Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь