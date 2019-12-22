Манчестер Юнайтед позорно проиграл последней команде АПЛ

Новости спорта:МЮ после побед над грандами АПЛ оступился на Уотфорде.

Сегодня, 22 декабря, беспросветный аутсайдер АПЛ Уотфорд принимал на своем поле Манчетсер Юнайтед.

Казалось, последние результаты говорили о том, что "Красные Дьяволы" вышли из кризиса и сегодня добудут легки три очка. Однако еще в первом тайме, не богатом на моменты, было понятно - легко гостям не будет.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (с пенальти).

Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Мактомини (Мата, 72), Фред - Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Рашфорд — Марсьяль.

В начале второй половины матча Сарр вывел хозяев вперед, незадолго "шершни" удвоили преимущество. После этого инициатива полностью перешла в руки МЮ.

Также в герои матча можно отнести и экс-вратаря Юнайтед Бена Фостера, отразившего аж восемь ударов в створ.