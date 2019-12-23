В Примере грядет громкая тренерская отставка

Новости спорта:Эспаньол может уволить тренера Пабло Мачина.

Главный тренер Эспаньола Пабло Мачин уже сегодня может быть уволен с занимаемой должности, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, руководство каталонского клуба задумалось об отставке Мачина и назначении на его место экс-тренера Валенсии и сборной Чили Хуана Антонио Пицци.

Мачин возглавил Эспаньол лишь в октябре, но с тех пор сумел добыть вместе с барселонским клубом лишь одну победу в рамках чемпионата Испании при семи поражениях и одной ничьей.

Каталонцы занимают последнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, вчера подопечные Мачина проиграли Леганесу (0:2).

В следующем матче Эспаньол встретится против Барселоны, встреча пройдет 4 января.