Футболист Челси подвергся расизму в матче АПЛ (Фото)

Защитник Челси Антонио Рюдигер подвергся расизму в гостевом матче 18-го тура АПЛ против Тоттенхэма (2:0), сообщает Sky Sports.
Во втором тайме Рюдигер сообщил арбитру матча Энтони Тэйлору, что его оскорбляют фанаты Тоттенхэма. Болельщики Шпор изображали обезьяньи жесты. Также фанаты кинули на поле неизвестный предмет.
Эпизод в фото:
После этого диктор на стадионе несколько раз предупредил болельщиков, что расистское поведение мешает проведению игры. Также Тэйлор сообщил о расистском поведение болельщиков главным тренерам команд — Жозе Моуриньо и Фрэнку Лампарду.
Отметим, что на 62-й минуте матча после фола на Рюдигере был удален нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин.