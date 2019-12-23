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Футболист Челси подвергся расизму в матче АПЛ (Фото)

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Футболист Челси подвергся расизму в матче АПЛ (Фото)
09:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Немецкий защитник Челси Антонио Рюдигер подвергся расизму в матче 18-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

Защитник Челси Антонио Рюдигер подвергся расизму в гостевом матче 18-го тура АПЛ против Тоттенхэма (2:0), сообщает Sky Sports.

Во втором тайме Рюдигер сообщил арбитру матча Энтони Тэйлору, что его оскорбляют фанаты Тоттенхэма. Болельщики Шпор изображали обезьяньи жесты. Также фанаты кинули на поле неизвестный предмет.

Челси без проблем одолел Тоттенхэм

Эпизод в фото:

После этого диктор на стадионе несколько раз предупредил болельщиков, что расистское поведение мешает проведению игры. Также Тэйлор сообщил о расистском поведение болельщиков главным тренерам команд — Жозе Моуриньо и Фрэнку Лампарду.

Отметим, что на 62-й минуте матча после фола на Рюдигере был удален нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин.

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ФК Тоттенхэм, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Антонио Рюдигер.
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