Футболист Челси подвергся расизму в матче АПЛ (Фото)

Новости спорта:Немецкий защитник Челси Антонио Рюдигер подвергся расизму в матче 18-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

Защитник Челси Антонио Рюдигер подвергся расизму в гостевом матче 18-го тура АПЛ против Тоттенхэма (2:0), сообщает Sky Sports.

Во втором тайме Рюдигер сообщил арбитру матча Энтони Тэйлору, что его оскорбляют фанаты Тоттенхэма. Болельщики Шпор изображали обезьяньи жесты. Также фанаты кинули на поле неизвестный предмет.

Эпизод в фото:

После этого диктор на стадионе несколько раз предупредил болельщиков, что расистское поведение мешает проведению игры. Также Тэйлор сообщил о расистском поведение болельщиков главным тренерам команд — Жозе Моуриньо и Фрэнку Лампарду.

Отметим, что на 62-й минуте матча после фола на Рюдигере был удален нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин.