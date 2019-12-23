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Европейские гранды нацелились на звезду Милана

Европейские гранды нацелились на звезду Милана
09:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лукас Пакета может покинуть Италию в ближайшее трансферное окно.

Полузащитник Милана Лукас Пакета может покинуть Италию в ближайшее трансферное окно. В бразильском хавбеке заинтересованы ПСЖ и Валенсия, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Отмечается, что в Милане готовы расстаться с футболистом за 30-35 миллионов евро. При этом уже проведены предварительные переговоры со спортивным директором парижан Леонардо. Сам бразилец не против сменить обстановку, так как недоволен количеством игровой практики в составе Милана.

Пакета перешел в Милан в январе этого года. В прошлом сезоне бразилец сыграл в 17 матчах (16 в основе) за красно-черных, отличившись голом и тремя голевыми передачами. В нынешнем сезоне Лукас сыграл в 13 матчах, однако с первых минут вышел в восьми из них — голевыми действиями не отличался.

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Милан находится на 10-й строчке в турнирной таблице Серии А. В следующей игре команда Пиоли встретится 6 января с Сампдорией.

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ПСЖ, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Лукас Пакета.
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