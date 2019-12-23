Ученик превзошел учителя: обзор матча Тоттенхэм - Челси (Видео)

В матче 18-го тура чемпионата Англии состоялось лондонское дерби, в котором Тоттенхэм всухую уступил Челси.
Дублем в поединке отметился Виллиан, причем один из голов он забил с пенальти. Кроме того, матч был полон нарушений, а Сон Хын Мин даже заработал прямую красную карточку.
Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Челси:
Тоттенхэм – Челси – 0:2
Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пен)
Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген (Роуз, 74) – Дайер (Эриксен, 46), Сиссоко – Моура (Ндомбеле, 74), Алли, Сон Хын Мин – Кейн.
Челси: Аррисабалага - Зума, Рюдигер, Томори – Аспиликуэта (Джеймс, 80), Канте, Ковачич (Жоржиньо, 68), Алонсо - Виллиан, Маунт – Абрахам (Батшуайи, 80).