Ученик превзошел учителя: обзор матча Тоттенхэм - Челси (Видео)

Новости спорта:"Синие" в лондонском дерби одержали уверенную победу.

В матче 18-го тура чемпионата Англии состоялось лондонское дерби, в котором Тоттенхэм всухую уступил Челси.

Дублем в поединке отметился Виллиан, причем один из голов он забил с пенальти. Кроме того, матч был полон нарушений, а Сон Хын Мин даже заработал прямую красную карточку.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Челси:

Тоттенхэм – Челси – 0:2

Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пен)

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген (Роуз, 74) – Дайер (Эриксен, 46), Сиссоко – Моура (Ндомбеле, 74), Алли, Сон Хын Мин – Кейн.

Челси: Аррисабалага - Зума, Рюдигер, Томори – Аспиликуэта (Джеймс, 80), Канте, Ковачич (Жоржиньо, 68), Алонсо - Виллиан, Маунт – Абрахам (Батшуайи, 80).