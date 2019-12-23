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Появился еще один претендент на защитника Динамо Самбрано

Появился еще один претендент на защитника Динамо Самбрано
11:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Перуанский защитник Динамо Карлос Самбрано все же надеется сменить клуб в январе.

Защитник Динамо Карлос  может перейти в Альянсу Лиму на правах шестимесячной аренды. В клб считают, что перуанский центрбек за этот период сыграет не только в местном чемпионате, но и в Копа Либертадорес, сообщает Futbol Peruano.

Отмечается, что реакция Динамо по возможному переходу пока неизвестна, однако в Альянсе не видят особых сложностей для проведения трансфера, так как сам Самбрано не провел ни одного матча за киевлян с момента переезда в Киев.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Карлос Самбрано прибыл в столицу Перу Лиму, где вскоре должен подписать контракт с чемпионом страны Альянсой. Спортивный директор Альянсы Лима Виктор Маруланда заявлял, что Карлос Самбрано «подошел бы любому клубу чемпионата Перу». Сам перуанец отмечал, что его карьера в Динамо зависела от «неспортивных факторов».

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Самбрано перешел в Динамо в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду бело-синих.

В нынешнем сезоне Самбрано играл исключительно за молодежную команду Динамо. Защитник дважды попал в заявку киевлян на матчи УПЛ, но не выходил на поле.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Карлос Самбрано, Новости футбола.
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