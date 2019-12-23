Турция или Китай: экс-лидер сборной Франции уйдет из Марселя

Новости спорта:Димитри Пайет не покинет клуб в январе, несмотря не предложения от клубов Китая и Турции, но летом все же уйдет.

Полузащитник Марселя Димитри Пайет не покинет клуб в январе, несмотря не предложения от клубов Китая и Турции, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Не уезжать из Франции хочет сам игрок, который надеется выступить на Евро-2020. Он является самым высокооплачиваемым игроком Марселя.

В то же время, летом Пайет может покинуть команду по направлению в более экзотические чемпионаты. Его контракт с Марселем рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник сыграл в 16 матчах за провансальцев во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

Марсель находится на втором месте турнирной таблицы Лиги 1, отставая от лидирующего ПСЖ на 7 очков, но парижане имеют игру в запасе.