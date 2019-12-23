Динамо и Шахтер вошли в рейтинг УЕФА "Лучшие клубы Лиги чемпионов"

Мадридский Реал стал лучшим клубом в истории Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по иторам 1955 -2019 годов.
У Реала 600 очков, Баварии - 474, Барселоны - 446, Манчестер Юнайтед - 374, Ювентуса - 349, Милана - 314, Ливерпуля - 289, Бенфики - 287, Порту - 277. Аякса - 266, Динамо - 246, Арсенала - 245, Селтика - 236, Интера - 219, Челси - 214.
Исторический рейтинг клубов в #ЛигаЧемпионов
Реал
Бавария
Барселона
В топ-50:
@DynamoKyiv
@FCShakhtar
@fcsm_official
@FCBATE
@pfc_cska
Весь рейтинг https://t.co/asqaqEddAw pic.twitter.com/ysKMN3889R
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 23, 2019
Еще один представитель Украины донецкий "Шахтер" - на 32-м месте (132).