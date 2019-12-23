Динамо и Шахтер вошли в рейтинг УЕФА "Лучшие клубы Лиги чемпионов"

Новости спорта:УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов.

Мадридский Реал стал лучшим клубом в истории Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по иторам 1955 -2019 годов.

У Реала 600 очков, Баварии - 474, Барселоны - 446, Манчестер Юнайтед - 374, Ювентуса - 349, Милана - 314, Ливерпуля - 289, Бенфики - 287, Порту - 277. Аякса - 266, Динамо - 246, Арсенала - 245, Селтика - 236, Интера - 219, Челси - 214.

Еще один представитель Украины донецкий "Шахтер" - на 32-м месте (132).