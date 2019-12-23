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Карло Анчелотти официально представили в Ливерпуле

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Карло Анчелотти официально представили в Ливерпуле
16:26 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянец приступил к работе в ливерпульском клубе.

Ливерпульский Эвертон представил Карло Анчелотти на посту нового главного тренера, сообщает официальный твиттер английского клуба.

"Главным фактором при решении присоединиться к Эвертону для меня стали амбиции клуба, а также его история, традиции и поддержка болельщиков. Мы намерены сражаться.

Люди, которых я встретил в субботу, были добры ко мне, мне было очень приятно. У меня есть свои идеи относительно команды, теперь я начну работу", – прокомментировал свое назначение итальянец.

До этого Анчелотти возглавлял итальянский Наполи. А в 2009-2011 дон Карло руководил английским Челси.

Напомним, итальянский специалист подписал контракт с "ирисками" до 2024 года.

Уже совсем скоро, 26 декабря, состоится первый матч для Анчелотти у руля Эвертона - против Бернли.

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Карло Анчелотти, ФК Ливерпуль, ФК Наполи, ФК Эвертон, АПЛ.
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