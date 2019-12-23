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France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года

France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
16:52 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:France FootBall наградил Мбаппе такой наградой второй год подряд.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2019 году по версии France Football. Форвард также получил подобную награду по итогам 2018 года.

«Люди думают, что я изменился. Но это не так. Я как и раньше стремлюсь приносить пользу своей команде.

В 17-18 лет ты немного побаиваешься взять игру на себя, так как ещё ничего не показал. Нужно уважать иерархию внутри команды и отдавать мяч более сильным игрокам. Но теперь я могу больше рисковать, потому что всё доказал", — сказал Мбаппе.

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В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 12 матчах чемпионата Франции (девять — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Новости спорта, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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