Назван лучший игрок Шахтера в декабре

Новости спорта:Болельщики горняков выбрали лучшего футболиста последнего месяца 2019 года.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признан лучшим игроком горняков в декабре по результатам голосования болельщиков.

В декабре хавбек провел 2 матча в УПЛ и 1 в Лиге чемпионов.

Степаненко уже признавали лучшим игроком «Шахтера» в октябре.

⚒ Болельщики «Шахтера» сделали свой выбор! Тарас Степаненко – лучший игрок команды в декабре! pic.twitter.com/c9om2LEuru — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 23, 2019

Напомним, сейчас у футболистов украинских клубов наступил период зимних каникул и все отправились на отдых. Степаненко вместе с семьей сейчас находится в Майами (США).