Назван лучший игрок Шахтера в декабре

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признан лучшим игроком горняков в декабре по результатам голосования болельщиков.
В декабре хавбек провел 2 матча в УПЛ и 1 в Лиге чемпионов.
Степаненко уже признавали лучшим игроком «Шахтера» в октябре.
⚒ Болельщики «Шахтера» сделали свой выбор!
Тарас Степаненко – лучший игрок команды в декабре! pic.twitter.com/c9om2LEuru
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 23, 2019
Напомним, сейчас у футболистов украинских клубов наступил период зимних каникул и все отправились на отдых. Степаненко вместе с семьей сейчас находится в Майами (США).