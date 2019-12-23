Динамо вернуло украинского форварда

Новости спорта:Нападающий Назарий Русин возвращается в Динамо.

21-летний украинский нападающий Назарий Русин вернулся в строй киевского Динамо. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".

Ранее форвард играл в луганской Заре на правах аренды. Там он сыграл 9 матчей и забил 4 гола.

Назарій Русин повертається до «Динамо»



Нападник Назарій Русин, який останні півроку виступав на правах оренди за луганську «Зорю», повертається до «Динамо». https://t.co/IqChKJK8Sr pic.twitter.com/elQcWlKhG2 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 23, 2019

У киевского клуба была опция досрочного разрыва арендного соглашения, чем он и воспользовался.