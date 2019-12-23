Халк может усилить последнюю команду Примеры

Новости спорта:Опытный бразилец стал приоритетной целью Эспаньйола.

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий в Китае за «Шанхай СИПГ», может провести ближайшие полгода в Испании.

Как сообщает Sport.es, услугами 33-летнего футболиста всерьёз заинтересовался «Эспаньол». Китайские владельцы испанского клуба находятся в хороших отношениях с коллегами из Шанхая и рассчитывают, что это поспособствует сделке. В «Эспаньоле» надеются, что Халк поможет команде сохранить прописку в высшем дивизионе, и хотят арендовать его до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что оклад бразильца не соответствует финансовым возможностям клуба из Барселоны, в связи с чем переход возможен только в том случае, если «Шанхай СИПГ» будет выплачивать большую часть суммы.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в Китай. В завершившемся сезоне Суперлиги форвард отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 25 матчах и помог своей команде занять третье место в турнирной таблице.